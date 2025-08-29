В Приморье медведь напал на грибника, пострадавший госпитализирован

В Приморье госпитализирован мужчина, на которого напал медведь. Инцидент произошёл в лесу неподалеку от дома 39-летнего жителя села Шумное Чугуевского района. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он находится в сознании, сообщает краевой Минздрав.

Уточняется, что мужчина был доставлен в Кавалеровскую центральную районную больницу. Нападение медведя произошло 28 августа недалеко от дома, когда мужчина отправился за грибами. Родственники доставили его в медицинское учреждение на личном транспорте.

Министерство отмечает, что при поступлении состояние пациента было тяжёлым, однако сейчас оно оценивается как стабильное. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь, провели вакцинацию от столбняка и бешенства. Сейчас врачи продолжают лечение мужчины.