15 августа, 22:53

Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился подробностями необычной встречи с медведем на Аляске перед российско-американским саммитом. В интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашева он шутливо заметил: «Это он нас испугался». Дмитриев также отметил, что рядом с мишкой находилась мама-медведица.

Глава Российского фонда прямых инвестиций несколько часов назад опубликовал видеозапись с медведем в соцсети X, продемонстрировав местную фауну и атмосферу региона перед началом важных переговоров между Россией и США.

Кремль опубликовал видео после переговоров Путина и Трампа на Аляске
Тем временем на Аляске завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский президент заявил, что надеется на прекращение огня на Украине уже на этой неделе.

