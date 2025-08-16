Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился подробностями необычной встречи с медведем на Аляске перед российско-американским саммитом. В интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашева он шутливо заметил: «Это он нас испугался». Дмитриев также отметил, что рядом с мишкой находилась мама-медведица.
Видео © Александр Юнашев / Life.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций несколько часов назад опубликовал видеозапись с медведем в соцсети X, продемонстрировав местную фауну и атмосферу региона перед началом важных переговоров между Россией и США.
Тем временем на Аляске завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский президент заявил, что надеется на прекращение огня на Украине уже на этой неделе.
Обложка © X / kadmitriev