Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился подробностями необычной встречи с медведем на Аляске перед российско-американским саммитом. В интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашева он шутливо заметил: «Это он нас испугался». Дмитриев также отметил, что рядом с мишкой находилась мама-медведица.

Видео © Александр Юнашев / Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций несколько часов назад опубликовал видеозапись с медведем в соцсети X, продемонстрировав местную фауну и атмосферу региона перед началом важных переговоров между Россией и США.