Стала известна судьба 26-летнего туриста, которого медведь утащил в лес у вулкана Раусу
Стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, который пропал после встречи с медведем у вулкана. Хищник напал на японца прямо на глазах у его спутника и утащил в лес, сообщает Japan Today. Останки туриста нашли спустя сутки на склоне горы, примерно в 200 метрах от тропы.
Трагедия произошла во время восхождения двух мужчин на вулкан Раусу, высота которого составляет 1661 метр. Природный объект расположен на полуострове Сиретоко, он является местом обитания бурых медведей и пользуется большой популярностью в летнее время. В тот день на маршрут планировали выйти не менее 40 человек.
Один из туристов в момент восхождения попал в лапы животному, который в итоге утащил его в лес. На деревьях и земле были обнаружены следы крови, указывающие на то, что хищник тащил свою жертву. Неподалёку в кустах нашли бумажник и окровавленную рубашку. Медведица и двое медвежат, находившиеся рядом с останками, были застрелены. Для подтверждения их причастности к нападению будет проведён анализ ДНК.
