29 августа, 06:32

В Москве при помощи вертолёта ищут пенсионера-грибника, заблудившегося в лесу

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Подмосковье 78-летний грибник Дмитрий О. из деревни Юрьево отправился за грибами и исчез. По данным SHOT, его ищут уже сутки.

Вчера в полдень пенсионер шагнул в лес с корзинкой и кнопочным телефоном. Но вместо боровиков его ждала западня из густых зарослей. Осознав, что заблудился, Дмитрий не растерялся и вызвал МЧС, сообщив о своём бедственном положении.

Ночью лес прочёсывали кинологи с собаками, но след грибника ускользал. На рассвете в бой вступила тяжёлая артиллерия: вертолёт МАЦ взмыл в небо, а спасатели запустили коптеры, чтобы выследить потеряшку с высоты. У Дмитрия есть запас воды, и он время от времени выходит на связь.

Поиски продолжаются.

Ранее в Приморье на грибника напал медведь. Инцидент произошёл в лесу неподалеку от дома 39-летнего жителя села Шумное Чугуевского района. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он находится в сознании.

