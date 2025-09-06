Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
6 сентября, 12:01

Пропавший в горах Сочи альпинист выжил после семи дней блужданий без еды и воды

Пропавшего неделю назад в горах Сочи альпиниста Мельникова нашли живым

Обложка © VK / Сергей Мельников

Спасатели обнаружили живым 58-летнего Сергея Мельникова из Сочи, который пропал в горной местности у Красной Поляны почти неделю назад. О том, что поисковые операции успешно завершены и все группы вернулись на базу, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Мужчина был найден сотрудниками пограничной службы в селе Аибга. Как уточнили в пресс-службе горнолыжного курорта «Роза Хутор», где Мельников работает в фотослужбе, он отправился в поход в свой выходной день в компании знакомых.

Напомним, мужчина пропал на хребте Аибга почти неделю назад. Он работал гидом. Вместе с туристами он отправился на Черничную тропу. Уже через день его товарищи прибыли назад без него, пояснив, что сопровождающий был слишком измотан для того, чтобы идти дальше.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
