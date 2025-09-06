Белорусского альпиниста уже четыре дня не могут найти на Эльбрусе

Белорусский альпинист пропал без вести во время восхождения на горный массив Эльбруса, от него уже четверо суток нет никаких известий. О происшествии спасателям сообщил отец туриста, после чего была немедленно организована поисковая операция.

По информации SHOT, мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, что осложняет работу спасателей. В какой-то момент путешественник перестал отвечать на звонки и выходить на связь, после чего его отец и забил тревогу.