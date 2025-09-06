Мессенджер MAX
6 сентября, 11:45

Белорусского альпиниста уже четыре дня не могут найти на Эльбрусе

Белорусский альпинист пропал во время восхождения на пик Терсколак на Эльбрусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Белорусский альпинист пропал без вести во время восхождения на горный массив Эльбруса, от него уже четверо суток нет никаких известий. О происшествии спасателям сообщил отец туриста, после чего была немедленно организована поисковая операция.

По информации SHOT, мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, что осложняет работу спасателей. В какой-то момент путешественник перестал отвечать на звонки и выходить на связь, после чего его отец и забил тревогу.

«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной
Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Он работал гидом. Вместе с туристами он отправился на Черничную тропу. Но уже через сутки его спутники вернулись без него, объяснив, что их сопровождающий из-за усталости не смог спуститься. Спустя 6 дней его нашли живым.

Александра Мышляева
