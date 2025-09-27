В Североонежске дети 2022 и 2023 годов рождения погибли при пожаре в квартире

В Североонежске Архангельской области произошёл трагический пожар, в котором погибли двое маленьких детей. Об этом сообщили в управлении МЧС региона.

Двое детей стали жертвами пожара в Североонежске. Фото © Telegram / МЧС Архангельской области

Огонь вспыхнул вечером 26 сентября в многоквартирном доме в 4-м микрорайоне. Сообщение о возгорании поступило в 20:45, и уже через три минуты на место прибыли первые пожарные. Во втором подъезде дома № 6 наблюдалось сильное задымление и открытое горение квартиры. Пожарные подали два ствола и локализовали огонь в 21:20 на площади 59 квадратных метров.

Из квартиры были вынесены двое детей: мальчик 2023 года рождения и девочка 2022 года рождения, их спасти не удалось. На место выезжает рабочая группа Главного управления МЧС России по Архангельской области для выяснения причин возгорания. В составе группы – специалисты дознания, пожарной лаборатории и психолог.

Ранее Life.ru писал о похожей трагедии в Подмосковье: двое малышей сгорели заживо в квартире. Их родители в это время распивали алкоголь у соседей. Мать задержана, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.