Пожар на стройке ЖК «Шагал» перепугал москвичей
Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Обложка © Telegram / SHOT
На стройплощадке ЖК «Шагал» в Москве произошёл пожар, который напугал местных жителей: густой чёрный дым был виден из нескольких районов столицы. Об этом сообщил SHOT.
Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Видео © Telegram / SHOT
«Загорелись стройматериалы и мусор на крыше», — говорится в материале.
Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Фото © Telegram / SHOT
Возгорание удалось локализовать, пострадавших нет. Спасатели продолжают следить за объектом, чтобы исключить повторное воспламенение.
Ранее в Иркутске крупный пожар охватил торговые павильоны. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров.