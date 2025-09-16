Владимир Путин
16 сентября, 07:40

Пожар на стройке ЖК «Шагал» перепугал москвичей

SHOT: В Москве произошёл пожар в строящемся ЖК Шагал

Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Обложка © Telegram / SHOT

На стройплощадке ЖК «Шагал» в Москве произошёл пожар, который напугал местных жителей: густой чёрный дым был виден из нескольких районов столицы. Об этом сообщил SHOT.

Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Видео © Telegram / SHOT

«Загорелись стройматериалы и мусор на крыше», — говорится в материале.

Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Фото © Telegram / SHOT

Пожар на стройке в Москве окутал город чёрным дымом. Фото © Telegram / SHOT

Возгорание удалось локализовать, пострадавших нет. Спасатели продолжают следить за объектом, чтобы исключить повторное воспламенение.

Ранее в Иркутске крупный пожар охватил торговые павильоны. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров.

Милена Скрипальщикова
