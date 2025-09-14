Единый день голосования
14 сентября, 09:47

Жуткий чёрный дым окутал новый ТЦ под Москвой из-за крупного пожара

Автомобильная парковка нового торгового центра горит в подмосковном Путилково

Автомобильный паркинг загорелся в Путилково. Обложка © Telegram / Putilkovo_info

Автомобильный паркинг загорелся в Путилково. Обложка © Telegram / Putilkovo_info

Клубы дыма окутали торговый центр в посёлке городского типа Путилково в Московской области. По словам местных жителей, загорелся автомобильный паркинг нового ТЦ.

Автомобильный паркинг загорелся в Путилково. Видео © Telegram / Putilkovo_info

Густой чёрный дым окутал район, жители закрывают окна, чтобы спастись от запахов. С момента возгорания прошло примерно 20 минут, но огонь так и не начали тушить. На данный момент информация о пострадавших и погибших отсутствует.

«Пожарных нет, горит уже 20 минут», — сообщают очевидцы произошедшего.

Ранее крупное возгорание возникло на складе во Владивостоке на улице Днепровской. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. В результате происшествия трое работников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Наталья Афонина
