Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 19:04

Пожар на складе в Подмосковье уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей

Пожар уничтожил склад сервиса хранения «Чердак» в Подмосковье, где многие блогеры и публичные личности хранили личные вещи. Об этом сообщает Mash.

Видео © Telegram/Mash

По данным канала, возгорание произошло десятого сентября в ходе проведения сварочных работ. Одна из пострадавших фэшн-блогеров заявила, что у неё там хранились семнадцать коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир, общая стоимость которых оценивается примерно в миллион рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские ёлки, а его коллега Дарья Камалова лишилась одежды.

При этом компания-оператор не страхует хранящиеся на складе одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, что лишает владельцев права на компенсацию. В соответствии с условиями договора, максимальная выплата составляет лишь одну тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.

Ряд клиентов высказали мнение, что инцидент мог быть подстроен. Они предположили, что вещи могли быть украдены, а пожар инсценирован для сокрытия этого факта.

Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском охватил 4000 квадратов
Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском охватил 4000 квадратов

Напомним, крупный пожар разгорелся на мебельном складе в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. К счастью, никто не пострадал, однако был большой риск перехода огня на конюшни.

BannerImage

Обложка © Telegram/Mash

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar