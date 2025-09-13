Пожар на складе в Подмосковье уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей

Пожар уничтожил склад сервиса хранения «Чердак» в Подмосковье, где многие блогеры и публичные личности хранили личные вещи. Об этом сообщает Mash.

Видео © Telegram/Mash

По данным канала, возгорание произошло десятого сентября в ходе проведения сварочных работ. Одна из пострадавших фэшн-блогеров заявила, что у неё там хранились семнадцать коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир, общая стоимость которых оценивается примерно в миллион рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские ёлки, а его коллега Дарья Камалова лишилась одежды.

При этом компания-оператор не страхует хранящиеся на складе одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, что лишает владельцев права на компенсацию. В соответствии с условиями договора, максимальная выплата составляет лишь одну тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.

Ряд клиентов высказали мнение, что инцидент мог быть подстроен. Они предположили, что вещи могли быть украдены, а пожар инсценирован для сокрытия этого факта.