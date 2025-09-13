Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском охватил 4000 квадратов
В Иркутской области сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в производственном цехе в городе Усолье-Сибирское. Пламя охватило фанерный комбинат, разгоревшись на площади 4000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском. Видео © Telegram / МЧС России
В операции задействовали более 30 пожарных и 11 единиц техники. К месту инцидента направляют дополнительные силы и оборудование.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточняет МЧС.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на пивном заводе в Москве. Этот инцидент произошёл 12 сентября. Площадь возгорания там составила 40 квадратных метров.
Обложка © Telegram / МЧС России