Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 02:54

Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском охватил 4000 квадратов

В Иркутской области сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в производственном цехе в городе Усолье-Сибирское. Пламя охватило фанерный комбинат, разгоревшись на площади 4000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском. Видео © Telegram / МЧС России

В операции задействовали более 30 пожарных и 11 единиц техники. К месту инцидента направляют дополнительные силы и оборудование.

«По предварительной информации, пострадавших нет»,уточняет МЧС.

Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы
Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на пивном заводе в Москве. Этот инцидент произошёл 12 сентября. Площадь возгорания там составила 40 квадратных метров.

BannerImage

Обложка © Telegram / МЧС России

Лия Мурадьян
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar