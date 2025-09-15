Крупный пожар охватил торговые павильоны в Иркутске
В Иркутске локализован пожар в торговых павильонах на площади 2200 квадратов
Здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров горит в Иркутске. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Крупный пожар в Иркутске. Видео © Telegram / Babr Mash
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Берёзовая роща 3Б/1», — говорится в сообщении пресс-службы.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горящую крышу торгового здания. По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнём участвуют более 40 человек и 12 единиц техники. Ведётся доукомплектование личным составом и техникой.
В настоящее время возгорание локализовано на площади 2200 квадратных метров.
Ранее крупный пожар возник на складе во Владивостоке на улице Днепровской. В результате один человек погиб.
Обложка © Telegram / Babr Mash