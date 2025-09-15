Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 06:12

Крупный пожар охватил торговые павильоны в Иркутске

В Иркутске локализован пожар в торговых павильонах на площади 2200 квадратов

Здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров горит в Иркутске. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Крупный пожар в Иркутске. Видео © Telegram / Babr Mash

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Берёзовая роща 3Б/1», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горящую крышу торгового здания. По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнём участвуют более 40 человек и 12 единиц техники. Ведётся доукомплектование личным составом и техникой.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 2200 квадратных метров.

Жуткий чёрный дым окутал новый ТЦ под Москвой из-за крупного пожара
Жуткий чёрный дым окутал новый ТЦ под Москвой из-за крупного пожара

Ранее крупный пожар возник на складе во Владивостоке на улице Днепровской. В результате один человек погиб.

BannerImage

Обложка © Telegram / Babr Mash

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar