Крупный пожар охватил торговые павильоны в Иркутске

Здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров горит в Иркутске. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Крупный пожар в Иркутске. Видео © Telegram / Babr Mash

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Берёзовая роща 3Б/1», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горящую крышу торгового здания. По предварительным данным, никто не пострадал. В борьбе с огнём участвуют более 40 человек и 12 единиц техники. Ведётся доукомплектование личным составом и техникой.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 2200 квадратных метров.