27 сентября, 16:00

Трое детей и взрослый погибли при пожаре в квартире в Калужской области

Обложка © VK / Новости Боровского Района

В Калужской области произошёл пожар в квартире, унёсший жизни четырёх человек. Предварительно, среди погибших — трое детей. Инцидент случился в городе Боровск, в трёхкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Петра Шувалова.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным SHOT, среди жертв — взрослый мужчина и трое детей. Двое малышей, одному и шести лет, погибли внутри. 15-летний подросток находился в квартире на два этажа выше. Тело мужчины нашли на лестничной площадке четвёртого этажа.
Россиянка обвинила соседку в похищении собаки и сожгла её заживо
Ранее сообщалось, что два ребёнка стали жертвами пожара в подмосковном Подольске, который начался с возгорания ночника в квартире. Мать оставила сыновей без присмотра и ушла распивать алкоголь к знакомым. Семья состояла на учёте.

