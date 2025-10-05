Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче, где обрушились два этажа здания. В СК по ЛНР сообщили, что расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело возбуждено после инцидента с газом в Красном Луче ЛНР. Видео © Telegram / Следком ЛНР

«В связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в городе Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Сейчас допрашивают жильцов, сотрудников газовой службы и управляющей компании, изымается оборудование. Назначены судебные экспертизы.

Напомним, в городе Красный Луч Луганской Народной Республики произошёл взрыв в четырёхэтажном жилом доме. После взрыва здание получило серьёзные повреждения — ударная волна разрушила крышу и несколько квартир. По силе детонации кирпичи разлетелись на проезжую часть.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Тольятти, где из-за взрыва газа эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. К счастью, возгорания удалось избежать, но несколько квартир получили серьёзные повреждения. Погибших и пострадавших нет. В ведомстве добавили, что причина устанавливается.