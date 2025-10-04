На Камчатке туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан

Группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. Как сообщает телеграм-канал SHOT, пострадавшие не могут самостоятельно спуститься и ожидают эвакуации вертолётом.

На место вылетела воздушная группа службы медицины катастроф со спасателями МЧС. Вилючинский вулкан высотой 2173 метра считается одним из популярных, но технически сложных маршрутов для восхождений.

А ранее Life.ru рассказывал, как при восхождении на гору Фишт в Адыгее произошёл несчастный случай, в результате которого один турист погиб, а второй получил тяжёлые травмы. Двое альпинистов из группы из шести человек сорвались со скалы при подъёме по северному склону.