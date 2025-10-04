Валдайский форум
На Камчатке туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан

SHOT: Трое альпинистов сорвались во время восхождения на вулкан на Камчатке

Обложка © Wikipedia / Gistereziz

Группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. Как сообщает телеграм-канал SHOT, пострадавшие не могут самостоятельно спуститься и ожидают эвакуации вертолётом.

На место вылетела воздушная группа службы медицины катастроф со спасателями МЧС. Вилючинский вулкан высотой 2173 метра считается одним из популярных, но технически сложных маршрутов для восхождений.

Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел на высоту 3 и 9,2 км
А ранее Life.ru рассказывал, как при восхождении на гору Фишт в Адыгее произошёл несчастный случай, в результате которого один турист погиб, а второй получил тяжёлые травмы. Двое альпинистов из группы из шести человек сорвались со скалы при подъёме по северному склону.

