Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел на высоту 3 и 9,2 км

Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел. Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, шлейф тянется на 58 километров на юго-восток. Кроноцкий выбросил пепел на 9,2 километра, его шлейф протянулся на 85 километров в юго-юго-восточном направлении. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.

Для авиаперевозок введены оранжевый код опасности для Шивелуча и красный для Кроноцкого. Пока осадков пепла в населённых пунктах не наблюдается, но их появление возможно при изменении направления ветра.

А за последние сутки у берегов Камчатки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4. Три подземных толчка ощутили жители региона. В регионе продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля.