1 октября, 03:28

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах, погибли 60 человек

Разрушения на Филиппинах после мощного землетрясения. Обложка © X / GeoTales

На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9. Катастрофа привела к гибели нескольких десятков людей. Телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны республики сообщает о 60 погибших.

По словам заместителя секретаря управления гражданской обороны Бернардо Алехандро, власти получают всё больше сообщений о жертвах катаклизма. Оперативный штаб информирует, что тела погибших продолжают поступать в городскую больницу Бого, расположенную в провинции Себу.

Землетрясение на Филиппинах. Видео © X / Ivs1286807

В муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под его обломками оказались люди. В регионе организовали поисково-спасательную операцию.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что землетрясение произошло на глубине 5 км. Эпицентр находился примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки зафиксировали во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в западной Турции
В сентябре мощное землетрясение пережила Камчатка. Подземные толчки достигали 7 баллов в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах. Разрушений после природного явления зарегистрировано не было.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

