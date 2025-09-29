Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 17:13

Двое туристов сорвались со скалы при подъёме на гору в Адыгее, один из них погиб

Один турист погиб, ещё один пострадал во время восхождения на гору Фишт в Адыгее

Один турист погиб, ещё один получил травмы во время восхождения на гору Фишт в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры эвакуации туристов. Видео © Telegram / МЧС России

По информации ведомства, во время восхождения по северному склону горы двое альпинистов упали со скалы. Один из них травмирован и не может идти сам. Всего в зарегистрированной туристической группе шесть человек. Спасатели и врач были доставлены к месту инцидента вертолётом Ка-32.

Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшего и погибшего к месту ночлега, где уже находятся остальные члены группы под присмотром спасателей. Министерство также отметило, что плохая погода и темнота затрудняют работу спасателей.

«На завтра, с учётом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — говорится в публикации МЧС.

Жизнь за селфи: В Китае турист упал в пропасть с 5,5-километровой вершины, пытаясь сделать фото
Жизнь за селфи: В Китае турист упал в пропасть с 5,5-километровой вершины, пытаясь сделать фото

Ранее Life.ru сообщал, что 70% случаев гибели на Эльбрусе связаны с дезориентацией. Альпинисты часто выходят на маршрут ночью, чтобы к полудню уже начать спуск. Температура при этом может упасть на 10-15 градусов всего за полчаса, а видимость — снизиться до нуля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / МЧС России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Адыгея, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar