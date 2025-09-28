Жизнь за селфи: В Китае турист упал в пропасть с 5,5-километровой вершины, пытаясь сделать фото

Во время восхождения на гору Нама в китайской провинции Сычуань 31-летний турист погиб, сорвавшись со склона при попытке сделать селфи. Он беспечно решил отстегнуться от страховки на высоте более 5 тысяч метров для удачных кадров, сообщает Jimu News.

Альпинист сорвался с высоты более пяти тысяч метров. Видео © Х / John Luke

На видеозаписи, сделанной очевидцами, запечатлена группа альпинистов, остановившаяся на внушительной высоте в 5500 метров. Один из участников восхождения отстегнулся от страховки, чтобы сделать снимок. В какой-то момент мужчина не удержал равновесие и начал падать по ледяному склону.

Он безуспешно пытался зацепиться руками за поверхность, но это не смогло остановить его падение. Остальные участники группы не могли оказать ему помощь. Поисковые работы до сих пор не увенчались успехом, и тело туриста не найдено.

Ранее Life.ru сообщал, что 70% случаев гибели на Эльбрусе связаны с дезориентацией. Альпинисты часто выходят на маршрут ночью, чтобы к полудню уже начать спуск. Температура при этом может упасть на 10-15 градусов всего за полчаса, а видимость — снизиться до нуля.