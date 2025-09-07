Шансы выжить минимальны: Названа главная причина смерти альпинистов на Эльбрусе

Основная опасность Эльбруса заключается в его непредсказуемой погоде. Гора расположена отдельно, поэтому климатические условия на ней часто не совпадают с прогнозами для ближайших населённых пунктов или соседних хребтов. В любой момент на склонах может начаться буря, сильный снегопад или резко усилиться ветер до 200 км/ч.

Из-за этого альпинисты часто выходят на маршрут ночью, чтобы к полудню уже начать спуск, поскольку после 14 часов погода обычно резко ухудшается. Однако даже при таком планировании никто не застрахован от внезапных изменений: температура может упасть на 10-15 градусов всего за полчаса, а видимость — снизиться до нуля.

Частой причиной несчастных случаев является дезориентация при плохой видимости. По статистике, около 70% смертельных случаев на Эльбрусе связаны именно с потерей ориентировки. Особенно опасна в этом плане седловина между двумя вершинами: при сильном ветре и тумане шансы выжить там минимальны, а установка временных укрытий невозможна из-за шквалистых порывов. Отсутствие видимых ориентиров, заметаемые тропы и быстро наступающая темнота приводят к тому, что даже опытные группы могут сбиться с маршрута.

Кроме того, экстремально низкие температуры представляют серьёзную угрозу для жизни. На высоте свыше 5000 метров даже летом ночью температура может опускаться до минус 40 градусов. Переохлаждение и обморожения — частые проблемы альпинистов, особенно если они недостаточно подготовлены или не имеют подходящей экипировки. В таких условиях любая задержка на маршруте может привести к трагическим последствиям, предупреждает URA.ru.