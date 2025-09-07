Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 06:56

Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Белорусский альпинист, который пропал без вести во время восхождения на горный массив Эльбруса, найден мёртвым. Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – рассказали в МЧС.

Причина гибели путешественника не называется. Его поиски велись с 3 сентября. К операции привлекли 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».

Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию с целью подъёма на пик Терсколак, расположенный в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. При этом своё восхождение он не регистрировал в соответствующих службах, из-за чего на поиски ушло пять дней.

Пёс, который смог: Хвостатый альпинист покорил Эльбрус и заодно весь Интернет
Пёс, который смог: Хвостатый альпинист покорил Эльбрус и заодно весь Интернет
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar