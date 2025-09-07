Пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста нашли мёртвым

Белорусский альпинист, который пропал без вести во время восхождения на горный массив Эльбруса, найден мёртвым. Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – рассказали в МЧС.

Причина гибели путешественника не называется. Его поиски велись с 3 сентября. К операции привлекли 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».