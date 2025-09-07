30 метров над водопадом: Появились подробности гибели белорусского туриста на Эльбрусе

МИД Белоруссии подтвердил информацию о смерти своего гражданина во время восхождения на один из пиков Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Мужчину искали около пяти дней после того, как он не вышел на связь. Об этом пишет посольство Белоруссии в Москве.

«С глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларуссии в КБР. По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров», — говорится в тексте.