Регион
5 октября, 01:19

Камчатские спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Участницу туристической группы, сорвавшейся при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы. Это следует из заявления пресс-службы главка МЧС по региону.

«Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф», — сказано в заявлении ГУ МЧС по Камчатке.

В ведомстве добавили, что ночью медики провели осмотр женщины на высоте 1500 метров. Она не пострадала, но получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Всего в работах были задействованы более 40 специалистов, а также волонтёры и медики.

Напомним, накануне группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли. Согласно информации Mash, туристы могли сорваться из-за афтершоков. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.

