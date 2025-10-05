Камчатские спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

Участницу туристической группы, сорвавшейся при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы. Это следует из заявления пресс-службы главка МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что ночью медики провели осмотр женщины на высоте 1500 метров. Она не пострадала, но получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Всего в работах были задействованы более 40 специалистов, а также волонтёры и медики.