Регион
4 октября, 14:59

Туристка, которую снимали с вулкана на Камчатке, скончалась от полученных травм

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luis Yunis

Женщина, которую спасатели спускали с вулкана на Камчатке, умерла от полученных травм. Таким образом, из трёх туристов выжил только один. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм», — констатировали в ведомстве.

Несколькими часами ранее при аналогичных обстоятельствах погиб мужчина из той же туристической группы. Таким образом, из трёх альпинистов, участвовавших в несогласованном восхождении, в живых осталась только одна участница. В настоящий момент спасатели продолжают операцию по её спуску на высоту 1500 метров, где дежурят специалисты Центра медицины катастроф, готовые оказать необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что группа туристов, совершавшая восхождение на действующий вулкан в Камчатском крае, в результате несчастного случая получила травмы рук. Именно эти травмы сделали их неспособными к самостоятельному передвижению. Спасатели столкнулись с трудностями при попытке эвакуации по воздуху с Вилючинского вулкана из-за сильного ветра. Дополнительно стало известно, что альпинисты не проходили официальную регистрацию. Двоих пострадавших удалось найти, и начались работы по их спуску. Однако резкое ухудшение погоды осложнило операцию. По последним сведениям, двое туристов – мужчина и женщина – погибли.

