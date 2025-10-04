Туристка, которую снимали с вулкана на Камчатке, скончалась от полученных травм

«Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм» , — констатировали в ведомстве.

Несколькими часами ранее при аналогичных обстоятельствах погиб мужчина из той же туристической группы. Таким образом, из трёх альпинистов, участвовавших в несогласованном восхождении, в живых осталась только одна участница. В настоящий момент спасатели продолжают операцию по её спуску на высоту 1500 метров, где дежурят специалисты Центра медицины катастроф, готовые оказать необходимую медицинскую помощь.