4 октября, 12:06

Погиб один из туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке

Обложка © Wikipedia / Gistereziz

Во время восхождения на Вилючинский вулкан один из туристов погиб, ещё одна пострадавшая девушка в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают поиски третьего участника группы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Рядом с ней остаются четверо спасателей. Ещё двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону», — говорится в сообщении.

К операции привлечены силы Камчатского спасательного центра МЧС России, а также поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС Камчатского края и КГКУ «ЦОД». Для помощи также подключились волонтёры. В общей сложности в операции участвуют более 40 человек.

Напомним, что группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае и получила травмы рук. Пострадавшие не могли самостоятельно спуститься и ждали эвакуации вертолётом. Спасатели и медики сообщили, что к группе туристов на Вилючинском вулкане осложнён доступ из‑за сильных порывов ветра. При этом уточняется, что альпинисты не были официально зарегистрированы. Двух сорвавшихся альпинистов уже обнаружили, и специалисты готовились к их спуску, однако погодные условия резко ухудшились, что затруднило проведение спасательной операции.

Милена Скрипальщикова
    avatar