Погиб один из туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке

Во время восхождения на Вилючинский вулкан один из туристов погиб, ещё одна пострадавшая девушка в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают поиски третьего участника группы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Рядом с ней остаются четверо спасателей. Ещё двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону», — говорится в сообщении.

К операции привлечены силы Камчатского спасательного центра МЧС России, а также поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС Камчатского края и КГКУ «ЦОД». Для помощи также подключились волонтёры. В общей сложности в операции участвуют более 40 человек.