Спасатели пытаются пробиться к пропавшим на Камчатке альпинистам
SHOT: Пострадавшие туристы на Вилючинском вулкане не были зарегистрированы
Спасатели и медработники пытаются пробраться к пострадавшей группе туристов на Вилючинский вулкан на Камчатке. Обложка © Telegram / SHOT
На Камчатке спасатели и медики пытаются пробиться к группе туристов на Вилючинском вулкане, которым помешали сильные порывы ветра. По данным SHOT, туристы не были зарегистрированы, а трое альпинистов получили переломы рук.
Спасатели и медработники пытаются пробраться к пострадавшей группе туристов на Вилючинский вулкан на Камчатке. Видео © Telegram / SHOT
После неудачной попытки подъёма один из туристов смог вызвать спасателей. На место происшествия вылетел вертолёт, который доставил спасательную команду на высоту около 1500 метров. В операции участвуют более 30 человек. МЧС уточняет, что сильные порывы ветра значительно осложняют работу спасателей.
Напомним, что сегодня утром, 4 октября, группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан Вилючинский в Камчатском крае, получив травмы рук. Пострадавшие не могли самостоятельно спуститься и ожидали эвакуации вертолётом. На место происшествия вылетела воздушная группа службы медицины катастроф совместно со спасателями МЧС.
Ситуация напоминает историю Натальи Наговициной, которая 12 августа из-за перелома не смогла спуститься с пика Победы. Эвакуировать её не получалось. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к ней отправили беспилотник. Однако женщина не подала признаков жизни. Её тело смогут достать оттуда по весне.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.