Спасатели пытаются пробиться к пропавшим на Камчатке альпинистам

На Камчатке спасатели и медики пытаются пробиться к группе туристов на Вилючинском вулкане, которым помешали сильные порывы ветра. По данным SHOT, туристы не были зарегистрированы, а трое альпинистов получили переломы рук.

Спасатели и медработники пытаются пробраться к пострадавшей группе туристов на Вилючинский вулкан на Камчатке. Видео © Telegram / SHOT

После неудачной попытки подъёма один из туристов смог вызвать спасателей. На место происшествия вылетел вертолёт, который доставил спасательную команду на высоту около 1500 метров. В операции участвуют более 30 человек. МЧС уточняет, что сильные порывы ветра значительно осложняют работу спасателей.