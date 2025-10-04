Вертолёт МЧС вылетел к туристам, сорвавшимся с вулкана Вилючинский на Камчатке

На Камчатке вертолёт со спасателями и медиками вылетел для эвакуации трёх туристов, сорвавшихся со склона вулкана Вилючинский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке», — сообщили в МЧС.

Спасатели вылетели на помощь туристам. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По предварительной информации, группа из трёх человек во время восхождения попала в чрезвычайную ситуацию и не могла продолжить движение по маршруту. Один из участников смог дозвониться до спасателей и попросить о помощи. Для оперативной эвакуации пострадавших был задействован вертолёт Центра медицины катастроф с комплексной бригадой спасателей и медиков на борту.

Параллельно к месту происшествия выдвинулась наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России на автомобилях повышенной проходимости. В МЧС России уточнили, что туристическая группа не проходила обязательную регистрацию в службе спасения перед выходом на маршрут.

Сегодня, 4 октября, стало известно о происшествии с группой туристов на Вилючинском вулкане в Камчатском крае. Во время подъёма на этот 2173-метровый активный вулкан, который, несмотря на свою популярность, считается технически сложным маршрутом, участники группы получили травмы рук.