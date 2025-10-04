На Камчатке обнаружили двух пострадавших туристов, поиски третьего продолжаются

На Камчатке спасатели обнаружили двух альпинистов, сорвавшихся со склона вулкана. Как сообщает Amur Mash, специалисты готовятся к их спуску, однако погодные условия резко ухудшаются.

Сейчас спасатели оценивают состояние найденных альпинистов и готовят оборудование для эвакуации. Тем временем поиски третьего участника продолжаются, а ветер и снегопад осложняют работу спасателей.