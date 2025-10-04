Валдайский форум
4 октября, 10:21

На Камчатке обнаружили двух пострадавших туристов, поиски третьего продолжаются

Обложка © ТАСС / Елена Верещака

На Камчатке спасатели обнаружили двух альпинистов, сорвавшихся со склона вулкана. Как сообщает Amur Mash, специалисты готовятся к их спуску, однако погодные условия резко ухудшаются.

Сейчас спасатели оценивают состояние найденных альпинистов и готовят оборудование для эвакуации. Тем временем поиски третьего участника продолжаются, а ветер и снегопад осложняют работу спасателей.

Спасатели пытаются пробиться к пропавшим на Камчатке альпинистам

Ранее сообщалось, что группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский в Камчатском крае, получив травмы рук. Пострадавшие не смогли самостоятельно спуститься и ожидали помощи с воздуха. Для эвакуации альпинистов был направлен вертолёт со спасателями и медиками.

Милена Скрипальщикова
