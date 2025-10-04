Валдайский форум
4 октября, 14:18

Названа возможная причина срыва альпинистов с вулкана на Камчатке

Вилючинский вулкан на Камчатке. Обложка © РИА Новости / Александр Пирагис

Группа из трёх альпинистов, совершавшая восхождение на вулкан Вилючинский на Камчатке, могла сорваться из-за афтершоков. В результате ЧП один из туристов скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, все трое участников восхождения получили переломы рук различной степени тяжести, что лишило их возможности самостоятельно спуститься с горы и вынудило обратиться за экстренной помощью. Для проведения спасательной операции были задействованы значительные силы, включая вертолёт Центра медицины катастроф, который высадил специалистов на высоте около 1500 метров. Вместе с ними к вулкану также направилась наземная группа.

Отмечается, что с июля текущего года походы в данной местности официально запрещены. Вылазка группы не была согласована с региональным управлением МЧС России.

Ранее спасательные службы и медицинский персонал проинформировали, что сильные порывы ветра на Вилючинском вулкане создают серьёзные препятствия для достижения группы туристов. Несмотря на обнаружение двух сорвавшихся и подготовку к их эвакуации, внезапное ухудшение погодных условий значительно затруднило проведение спасательных работ.

Алиса Хуссаин
