Названа возможная причина срыва альпинистов с вулкана на Камчатке
Mash: Афтершоки могли стать причиной срыва альпинистов на Вилючинском вулкане
Вилючинский вулкан на Камчатке. Обложка © РИА Новости / Александр Пирагис
Группа из трёх альпинистов, совершавшая восхождение на вулкан Вилючинский на Камчатке, могла сорваться из-за афтершоков. В результате ЧП один из туристов скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, все трое участников восхождения получили переломы рук различной степени тяжести, что лишило их возможности самостоятельно спуститься с горы и вынудило обратиться за экстренной помощью. Для проведения спасательной операции были задействованы значительные силы, включая вертолёт Центра медицины катастроф, который высадил специалистов на высоте около 1500 метров. Вместе с ними к вулкану также направилась наземная группа.
Отмечается, что с июля текущего года походы в данной местности официально запрещены. Вылазка группы не была согласована с региональным управлением МЧС России.
Ранее спасательные службы и медицинский персонал проинформировали, что сильные порывы ветра на Вилючинском вулкане создают серьёзные препятствия для достижения группы туристов. Несмотря на обнаружение двух сорвавшихся и подготовку к их эвакуации, внезапное ухудшение погодных условий значительно затруднило проведение спасательных работ.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.