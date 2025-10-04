Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке

Спасатели успешно добрались до третьей участницы восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке и начали её эвакуацию. Женщина не получила никаких повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спуск осложняется сильным обледенением, а также крутизной склона», — отметили в ведомстве.

Профессиональная спасательная команда в настоящий момент осуществляет спуск альпинистки на высоту 1500 метров, где её уже ожидают специалисты центра медицины катастроф для проведения необходимого осмотра и оказания возможной помощи.

Операция по эвакуации проходит в сложных погодных условиях, что требует от спасателей особой осторожности и применения специального альпинистского оборудования.