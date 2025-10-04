Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке
Обложка © Telegram / SHOT
Спасатели успешно добрались до третьей участницы восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке и начали её эвакуацию. Женщина не получила никаких повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спуск осложняется сильным обледенением, а также крутизной склона», — отметили в ведомстве.
Профессиональная спасательная команда в настоящий момент осуществляет спуск альпинистки на высоту 1500 метров, где её уже ожидают специалисты центра медицины катастроф для проведения необходимого осмотра и оказания возможной помощи.
Операция по эвакуации проходит в сложных погодных условиях, что требует от спасателей особой осторожности и применения специального альпинистского оборудования.
Напомним, что во время восхождения на действующий вулкан в Камчатском крае произошёл несчастный случай: группа туристов сорвалась и получила травмы рук. Из-за полученных повреждений они не смогли самостоятельно покинуть опасную зону и ожидали прибытия вертолёта для эвакуации. Спасательные службы сообщили о серьёзных препятствиях для воздушной эвакуации на Вилючинском вулкане, вызванных сильным ветром. Дополнительно сообщается, что альпинисты не были официально зарегистрированы. Двоих пострадавших удалось обнаружить, и специалисты приступили к подготовке их спуска. Однако, внезапное ухудшение погодных условий значительно затруднило проведение спасательной операции. По последним данным, трагедия унесла жизнь одного из туристов.
