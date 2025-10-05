Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту гибели туристов на Камчатке

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту происшествия с туристами на Камчатке, в результате которого погибли два человека. Это следует из заявления пресс-службы Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сказано в заявлении.

Происшествие случилось в субботу, 4 октября. Группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. В результате происшествия погиб один из туристов. Кроме того, от полученных травм во время спуска умерла женщина. Третью участницу туристической группы удалось обнаружить, она не пострадала. Вилючинский вулкан высотой 2173 метра считается одним из популярных, но технически сложных маршрутов для восхождений.