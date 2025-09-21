Интервидение
21 сентября, 16:38

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого состояния больницы в Перми

Нарушения в содержании пермской больницы имени Граля привели к возбуждению уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Как сообщает следственное управление по региону, поводом послужили многочисленные обращения о длительном ненадлежащем состоянии медучреждения.

В ходе предварительной проверки установлено, что в медицинском комплексе продолжительное время сохраняются критические недостатки. К примеру, осыпающаяся штукатурка стен, разрушенное напольное покрытие и антисанитарные условия в палатах. Чрезвычайную ситуацию создал трагический инцидент с гибелью пациентки, выпавшей из окна в сентябре. По предварительным данным, причиной падения могло стать аварийное состояние деревянных оконных рам и неисправные запорные механизмы.

Региональное следственное управление СКР приступило к доследственной проверке всех обстоятельств произошедшего. Будут даны оценки соответствия условий содержания медучреждения установленным санитарно-техническим требованиям и стандартам безопасности пациентов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае жители посёлка Гирей обратились с просьбой проверить работу чиновников, в том числе на коррупцию, так как они много лет не могут отремонтировать местную больницу. В учреждении почти не осталось медиков и нет скорой помощи.

