13 сентября, 10:22

Плесень и облупленные стены: В посёлке Гирей на Кубани жители жалуются на «умирающую» больницу

Жители посёлка на Кубани просят проверить чиновников, затянувших ремонт больницы

В Краснодарском крае жители посёлка Гирей обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить работу чиновников, в том числе на коррупцию, так как они много лет не могут отремонтировать местную больницу. Своей историей сельчане поделились с журналистами местного издания «Утренний Юг».

Гирейская районная больница давно пришла в упадок, хотя остаётся единственным медучреждением в округе. Пациенты и персонал рассказывают о давно облупившихся стенах, отсутствии горячей воды, разбитой плитке на полу, местами в помещениях видны плесень и грибок. А главное, в учреждении почти не осталось медиков и нет скорой помощи.

Население посёлка насчитывает более 6 тысяч человек, им приходится выезжать в соседние населённые пункты за медицинскими услугами, что создаёт нагрузку на другие больницы, а иногда приходится ждать приёма месяцами. При этом жители пожаловались, что в селе много пенсионеров, инвалидов, есть семьи с детьми, всем им трудно добираться в другие города к врачам. Сейчас сельчане ждут помощи из Москвы и надеются, что их услышат.

