ФСБ выявила нелегальный дом престарелых с 17 постояльцами в Брянской области

В Брянском районе сотрудники регионального УФСБ и прокуратуры выявили незаконно работающий дом престарелых, в котором находились 17 пожилых постояльцев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми оказывали двое жителей Брянска без необходимых разрешений.

Пожилые люди размещались в арендованном помещении с нарушением требований законодательства. Все постояльцы были осмотрены врачами и направлены в медицинские учреждения согласно рекомендациям.

Материалы проверки направлены в региональное управление Следкома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).