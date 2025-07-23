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23 июля, 13:01

ФСБ выявила нелегальный дом престарелых с 17 постояльцами в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kharaim Pavlo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kharaim Pavlo

В Брянском районе сотрудники регионального УФСБ и прокуратуры выявили незаконно работающий дом престарелых, в котором находились 17 пожилых постояльцев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми оказывали двое жителей Брянска без необходимых разрешений.

Пожилые люди размещались в арендованном помещении с нарушением требований законодательства. Все постояльцы были осмотрены врачами и направлены в медицинские учреждения согласно рекомендациям.

Материалы проверки направлены в региональное управление Следкома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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А ранее в Казани полицейские спасли 22 еле живых пенсионеров из нелегального дома престарелых. Пожилые россияне жили в социальном учреждении в полной антисанитарии,

Марина Фещенко
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