ФСБ выявила нелегальный дом престарелых с 17 постояльцами в Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kharaim Pavlo
В Брянском районе сотрудники регионального УФСБ и прокуратуры выявили незаконно работающий дом престарелых, в котором находились 17 пожилых постояльцев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми оказывали двое жителей Брянска без необходимых разрешений.
Пожилые люди размещались в арендованном помещении с нарушением требований законодательства. Все постояльцы были осмотрены врачами и направлены в медицинские учреждения согласно рекомендациям.
Материалы проверки направлены в региональное управление Следкома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
А ранее в Казани полицейские спасли 22 еле живых пенсионеров из нелегального дома престарелых. Пожилые россияне жили в социальном учреждении в полной антисанитарии,