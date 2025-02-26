На «Бабу-Ягу» донесли хабаровскому губернатору из-за стриптиза в доме престарелых

В одном из домов престарелых города Комсомольск-на-Амуре празднование Дня защитника Отечества прошло со стриптизом, перед сотрудниками и постояльцами «разделась» Баба-Яга. Развратный танец аниматора не понравился общественникам и они пожаловались губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, потребовав разобраться в ситуации, сообщает Amur Mash.

В Комсомольск-на-Амуре жители возмутились стриптизу Бабы-Яги. Видео © Telegram / Amur Mash

На кадрах аниматор в костюме сказочного персонажа под зажигательный хит Sex Bomb танцует стриптиз. Сначала «старушка» остаётся в одном нижнем белье, а затем снимает и его, продолжая вызывающе двигаться в поролоне, имитирующем обнажённое тело. Далее аниматор обходит зал и заставляет мужчин потрогать «свою грудь».

Журналисты Amur Mash связались с директором учреждения Владимиром Князевым, попросив прокомментировать, кто и зачем устроил подобный перформанс перед пожилыми людьми, однако тот всё отрицает и продолжать общение отказывается.