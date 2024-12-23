В Минводах после корпоратива со стриптизом уволили главу филиала «Ставэлектросети»

Главу филиала «Ставэлектросети» в Минводах уволили после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с корпоратива со стриптизом и БДСМ-танцами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Крынин.

«Директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и тому подобное», — приводит ТАСС его слова.