В Минводах после корпоратива со стриптизом уволили главу филиала «Ставэлектросети»
Главу филиала «Ставэлектросети» в Минводах уволили после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с корпоратива со стриптизом и БДСМ-танцами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Крынин.
«Директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и тому подобное», — приводит ТАСС его слова.
Напомним, на днях энергетики из Минвод решили устроить себе новогодний корпоратив. Градус праздника быстро повысился, после чего прямиком в ресторан была заказана стриптизёрша. Грязные танцы работники предприятия устроили посреди банкетного зала, закономерно попав на видео. Местные жители остались крайне недовольны выходкой.
Telegram / SHOT