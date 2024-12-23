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Регион
23 декабря, 14:44

В Минводах после корпоратива со стриптизом уволили главу филиала «Ставэлектросети»

Главу филиала «Ставэлектросети» в Минводах уволили после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с корпоратива со стриптизом и БДСМ-танцами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Крынин.

«Директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и тому подобное», — приводит ТАСС его слова.

Россиянка заявила, что её изнасиловал призрак на корпоративе, но видео с камер его «оправдало»
Россиянка заявила, что её изнасиловал призрак на корпоративе, но видео с камер его «оправдало»

Напомним, на днях энергетики из Минвод решили устроить себе новогодний корпоратив. Градус праздника быстро повысился, после чего прямиком в ресторан была заказана стриптизёрша. Грязные танцы работники предприятия устроили посреди банкетного зала, закономерно попав на видео. Местные жители остались крайне недовольны выходкой.

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Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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