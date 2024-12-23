Сняли напряжение: Энергетики из Минвод закатили корпоратив со стриптизом и БДСМ-танцами, разозлив жителей

В Ставропольском крае энергетики вызвали на новогодний корпоратив в ресторан стриптизёршу. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Минеральных водах.

Скандальный новогодний корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей. Видео © SHOT

Видео со знойной полуголой девушкой, трущейся всеми частями тела о пьяненьком чиновника, разозлило горожан. По словам местных, эти кадры — с Дня энергетика, который профильные специалисты отмечали 22 декабря. Решив снять напряжение, они вызвали девочек прямо в ресторан.

По информации телеграм-канала, главным героем видео оказался начальник производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» 48-летний Дмитрий Степнов. Из-за его выходки работы лишился директор филиала Сергей Кайшев, который планировал оштрафовать подчинённого за непотребную выходку. Вместо этого боссы сказали ему написать заявление по-собственному. На руководящей должности мужчина проработал полгода.

Сам Кайшев заявил нам, что не знает, будут ли применять какие-то санкции к Степнову и назвал своей ошибкой тот факт, что вовремя не остановил коллегу. Он планировал наказать его исправительными работами в новогодние праздники и оставить без выплат, но ему такие меры не согласовали.

Жителей Минвод выбесила выходка, потому что в регионе частенько бывают перебои с электричеством. Последнее было 20 декабря: без света остались 1500 квартир — вышел из строя фидер.