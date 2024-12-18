Скандалы, драки и интим: 25% россиян признались, что их кутёж на корпоративе привёл к неприятностям
Опрос Life.ru: У каждого четвёртого россиянина случались эксцессы на корпоративе
Далеко не всегда новогодние корпоративы идут так, как задумали работодатели. Россияне в ходе опроса, проведённого hh.ru эксклюзивно для Life.ru, рассказали, что на самом деле бывает во время новогодней ёлки на работе и какие санкции получают дебоширы.
Опрос показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого четвёртого опрошенного (25%). Чаще всего (у 17%) это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем. Больше других о таком вспоминали работники из Нижегородской области (24%), Московской области (21%), Петербурга и Москвы (по 20%), а также топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%). Кстати, за год доля тех, у кого на работе коллеги перебрали с алкоголем, выросла лишь на 1 п.п.
У 4% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Примечательно, что за год доля таких случаев, судя по итогам опроса, упала на 5 п.п. Чаще всего такое поведение встречается среди сибиряков (8% респондентов из Красноярского края и 7% — из Новосибирской области).
Ещё 2% опрошенных добавили, что им стало известно об интимной близости коллег на корпоративе. За год доля таких ответов сократилась на 5 п.п. Кроме того, 3% рассказали, что их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе, что также на 4 п.п. меньше, чем в 2023 году.
Примечательно, что большинство опрошенных (70%) заявили, что сами не были свидетелями случаев, когда корпоратив пошёл не по плану. Более того, 93% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации. А вот у 4% был подобный опыт, из них 3% просто превысили свою норму алкоголя, 1% вступали в интимную близость с коллегой, ещё 1% подрались прямо во время праздника, а 0,2% даже были уволены за плохое поведение на корпоративе.
А ранее стало известно, что каждая шестая москвичка сдаёт обратно своё платье в пункт выдачи заказов Wildberries после корпоратива. Тем временем общественники и вовсе предлагают ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов. Активисты попросили Минтруд разработать специальные рекомендации для работодателей, согласно которым выделенные на корпоративы деньги можно было бы перенаправить на поддержку социально значимых категорий граждан.