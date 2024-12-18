Скандалы, драки и интим: 25% россиян признались, что их кутёж на корпоративе привёл к неприятностям

Далеко не всегда новогодние корпоративы идут так, как задумали работодатели. Россияне в ходе опроса, проведённого hh.ru эксклюзивно для Life.ru, рассказали, что на самом деле бывает во время новогодней ёлки на работе и какие санкции получают дебоширы.

Опрос показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого четвёртого опрошенного (25%). Чаще всего (у 17%) это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем. Больше других о таком вспоминали работники из Нижегородской области (24%), Московской области (21%), Петербурга и Москвы (по 20%), а также топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%). Кстати, за год доля тех, у кого на работе коллеги перебрали с алкоголем, выросла лишь на 1 п.п.

У 4% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Примечательно, что за год доля таких случаев, судя по итогам опроса, упала на 5 п.п. Чаще всего такое поведение встречается среди сибиряков (8% респондентов из Красноярского края и 7% — из Новосибирской области).

Ещё 2% опрошенных добавили, что им стало известно об интимной близости коллег на корпоративе. За год доля таких ответов сократилась на 5 п.п. Кроме того, 3% рассказали, что их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе, что также на 4 п.п. меньше, чем в 2023 году.

Примечательно, что большинство опрошенных (70%) заявили, что сами не были свидетелями случаев, когда корпоратив пошёл не по плану. Более того, 93% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации. А вот у 4% был подобный опыт, из них 3% просто превысили свою норму алкоголя, 1% вступали в интимную близость с коллегой, ещё 1% подрались прямо во время праздника, а 0,2% даже были уволены за плохое поведение на корпоративе.