Спасатели ищут мужчину, разбившегося на квадроцикле на Вилючинском перевале

Экстренные службы направлены в район Вилючинского перевала на Камчатке для оказания помощи мужчине, разбившемуся на квадроцикле. Об этом сообщил глава краевого министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ещё одна беда в районе Вилючинского перевала. Мужчина, поехавший в лес, заявлен как пропавший. Утром поступила информация, что он разбился на квадроцикле. Спасатели КСЦ в пути. Скорая выехала. Информация уточняется», — говорится в сообщении.