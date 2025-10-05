До трагедии покорила Дзензур: Раскрыта личность второй участницы смертельного восхождения на вулкан на Камчатке
SHOT: Установлена личность девушки, погибшей при восхождении на Вилючинский вулкан
Установлена личность девушки, погибшей во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Ею оказалась 27-летняя Таисия Хомякова, уроженка Петропавловска-Камчатского, сообщает SHOT.
Таисия вела активный образ жизни: много путешествовала, несколько лет работала помощником юриста. Она увлекалась альпинизмом вместе с мужем. Перед трагическим восхождением на Вилючинский вулкан, в начале сентября она уже покорила Дзензур.
Таисия Хомякова. Фото © Telegram / SHOT
Перед роковой экспедицией Виктор Вавиленок выступал в роли проводника для Таисии и её спутницы, направляясь к вулкану. В процессе восхождения Таисия и Виктор, связанные страховочной верёвкой, сорвались и погибли. Третья участница группы осталась в живых, но госпитализирована с переохлаждением.
Виктор Вавиленок вёл Таисию и другую девушку на вулкан как гид. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. В результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT