Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух туристов на камчатском вулкане
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Следователи Камчатского края инициировали уголовное производство в связи с трагическим инцидентом: двое альпинистов погибли на склонах Вилючинской сопки. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В Елизовском следственном отделе было возбуждено дело по факту гибели двух туристов, которые сорвались со склона вулкана. Согласно поступившей информации, следствие квалифицировало произошедшее по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. Один из туристов погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм при спуске. Вилючинский вулкан, достигающий высоты 2173 метра, считается популярным, но технически сложным маршрутом для альпинистов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.