Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух туристов на камчатском вулкане

Следователи Камчатского края инициировали уголовное производство в связи с трагическим инцидентом: двое альпинистов погибли на склонах Вилючинской сопки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В Елизовском следственном отделе было возбуждено дело по факту гибели двух туристов, которые сорвались со склона вулкана. Согласно поступившей информации, следствие квалифицировало произошедшее по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).