5 октября, 05:12

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух туристов на камчатском вулкане

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Следователи Камчатского края инициировали уголовное производство в связи с трагическим инцидентом: двое альпинистов погибли на склонах Вилючинской сопки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В Елизовском следственном отделе было возбуждено дело по факту гибели двух туристов, которые сорвались со склона вулкана. Согласно поступившей информации, следствие квалифицировало произошедшее по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Названа возможная причина срыва альпинистов с вулкана на Камчатке
Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. Один из туристов погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм при спуске. Вилючинский вулкан, достигающий высоты 2173 метра, считается популярным, но технически сложным маршрутом для альпинистов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
