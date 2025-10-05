Раскрыта личность одного из погибших на Камчатке туристов. Им оказался опытный альпинист
SHOT: Одним из погибших на Камчатке был 60-летний член Федерации альпинизма РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб 60-летний альпинист Виктор Вавиленок, который сорвался вместе с одной из туристок. Он был членом Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. Об этом сообщил SHOT.
Записи погибшего альпиниста Виктора Вавиленока с Кратера вулкана Ключевской. Видео © VK / Инфо Камчатка
Он имел богатый опыт восхождений, в том числе покорял Ключевскую сопку в апреле этого года. При трагедии вместе с ним находились две туристки — 27 и 34 лет. Молодая женщина 27 лет позже скончалась в больнице от полученных травм, а её спутница была госпитализирована с переохлаждением, серьёзных повреждений не получила. Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, что вчера, 4 октября, группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили травмы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. Спасатели и медики пытались пробиться к ним, но сильные порывы ветра мешали операции. Туристы не были зарегистрированы, трое альпинистов получили переломы рук. При этом в результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один. Спасатели продолжали поиски и эвакуацию, несмотря на ухудшающиеся погодные условия. Инцидент произошёл на Вилючинском вулкане, где спасатели были вынуждены спускать пострадавших вручную.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.