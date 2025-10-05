Раскрыта личность одного из погибших на Камчатке туристов. Им оказался опытный альпинист

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб 60-летний альпинист Виктор Вавиленок, который сорвался вместе с одной из туристок. Он был членом Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. Об этом сообщил SHOT .

Он имел богатый опыт восхождений, в том числе покорял Ключевскую сопку в апреле этого года. При трагедии вместе с ним находились две туристки — 27 и 34 лет. Молодая женщина 27 лет позже скончалась в больнице от полученных травм, а её спутница была госпитализирована с переохлаждением, серьёзных повреждений не получила. Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия.