5 октября, 07:17

Раскрыта личность одного из погибших на Камчатке туристов. Им оказался опытный альпинист

SHOT: Одним из погибших на Камчатке был 60-летний член Федерации альпинизма РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб 60-летний альпинист Виктор Вавиленок, который сорвался вместе с одной из туристок. Он был членом Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. Об этом сообщил SHOT.

Записи погибшего альпиниста Виктора Вавиленока с Кратера вулкана Ключевской. Видео © VK / Инфо Камчатка

Он имел богатый опыт восхождений, в том числе покорял Ключевскую сопку в апреле этого года. При трагедии вместе с ним находились две туристки — 27 и 34 лет. Молодая женщина 27 лет позже скончалась в больнице от полученных травм, а её спутница была госпитализирована с переохлаждением, серьёзных повреждений не получила. Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух туристов на камчатском вулкане
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух туристов на камчатском вулкане

Напомним, что вчера, 4 октября, группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили травмы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. Спасатели и медики пытались пробиться к ним, но сильные порывы ветра мешали операции. Туристы не были зарегистрированы, трое альпинистов получили переломы рук. При этом в результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один. Спасатели продолжали поиски и эвакуацию, несмотря на ухудшающиеся погодные условия. Инцидент произошёл на Вилючинском вулкане, где спасатели были вынуждены спускать пострадавших вручную.

Милена Скрипальщикова
