Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновились после обнаружения новых улик

Запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, может указывать на появление новых важных деталей в этом деле. Об этом в беседе с журналистами ИА Regnum заявил спасатель и альпинист Денис Киселёв.

Эксперт предположил, что у полиции появилась новая информация, которая не разглашается общественности.

«Видимо, какая-то есть новая информация. То, чего мы не знаем, и вряд ли нам это хотят сказать. Иначе бы это было обнародовано. Разве что какой-то криминал. Чем ещё может интересоваться полиция?» — сообщил собеседник агентства.

Спасатель допустил, что новые улики могли быть обнаружены в ходе обыска в квартире пропавших. По его мнению, правоохранители могли найти нечто, что кардинально меняет направление розыска. Киселёв не исключил, что семья могла целенаправленно скрыться, так как при желании быть найденными люди обычно оставляют следы, либо все её члены трагически погибли.

Напомним, что В конце сентября в Красноярском крае, во время туристической поездки к скале Буратинка, исчезла семья Усольцевых: Ирина (48 лет), Виктор (64 года) и их пятилетняя дочь. Их автомобиль нашли на месте, но самих людей обнаружить не удалось. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая нападение диких зверей, криминальный след и даже инсценировку исчезновения с целью выезда за рубеж. Блогер, принимавший участие в поисках, обратил внимание на близость района пропажи к границе с Монголией. По его мнению, у семьи могло быть около двух дней, чтобы пересечь границу до начала активных поисков. Это теоретически позволяло им покинуть страну и перебраться в США, используя поддельные документы.