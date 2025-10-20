ChatGPT рассказал, когда найдут пропавших в тайге Усольцевых и что с ними случилось

Искусственный интеллект ChatGPT проанализировал обстоятельства загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге и представил свои версии произошедшего. Об этом сообщают журналисты NEWS.ru, которые обратились к нейросети за оценкой ситуации.

ИИ предположил, что вероятность обнаружения пропавшей семьи Усольцевых довольно высока. По оценкам искусственного интеллекта, шансы на их нахождение составляют 75–80%.

При этом нейросеть отметила, что вероятность найти их живыми невелика — всего 5–10%. По версии ChatGPT, поиски могут затянуться на 5–10 лет, а самих Усольцевых могут обнаружить случайно: во время строительных работ, геологических изысканий или же на них могут наткнуться туристы.

Среди возможных причин исчезновения ChatGP ИИ похищенt или убийства по мотивам наживы либо личной вражды, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов (45%) нападение хищников (30%) и добровольное бегство семьи (15%). Последний вариант, по мнению ИИ, предполагает, что они ушли в лес пешком, предварительно организовав себе транспорт. Менее вероятными были названы версии с попаданием в секту или рабство (4–6%) и такие экзотические, как похищение инопланетянами (1–2%).

Вероятность того, что Усольцевы живы сейчас нейросеть оценивает в 20-25%. Также ChatGPT с вероятностью считает, что семья находится на территории Красноярского края.

Напомним, в конце сентября в Красноярском крае во время туристического похода к скале Буратинка пропала семья Усольцевых — 48-летняя Ирина, 64-летний Виктор и их пятилетняя дочь. На месте был обнаружен их автомобиль, при этом следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая нападение диких животных, криминальные обстоятельства и возможную инсценировку исчезновения для организации выезда за границу. Участвовавший в поисковых операциях блогер Александр Андрюшенков отметил, что район пропажи расположен относительно недалеко от монгольской границы. По его оценкам, у семьи могло быть около двух суток для пересечения границы до начала активных поисковых мероприятий, что теоретически создавало возможность для последующего перемещения, например, в США с использованием измененных документов.