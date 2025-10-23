Сектор Газа
В СК опровергли версию о побеге пропавшей в тайге семьи Усольцевых за границу

Обложка © VK / Ирина Усольцева

У пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых не было никаких планов сбежать в другую страну. Об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, Юлия Арбузова в беседе с aif.ru.

«Нет данных, свидетельствующих, что Усольцевы убыли за пределы Российской Федерации. Таких намерений у них не было, их счета говорят, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы, например, по строительству дома. Никакие переводы они не совершали, билеты не приобретали с целью убытия в другую страну. Поэтому оснований полагать, что они куда-то уехали, у нас нет», — пояснила Арбузова.

По словам пресс-секретаря, до исчезновения у семьи не было ни с кем конфликтов, что также говорит об отсутствии мотивов для бегства в другую страну.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время туристического похода, и до сих пор не выходит на связь. Поисковые работы продолжаются. Ранее волонтёры, участвующие в поисках в районе предполагаемого исчезновения семьи, сообщали о многочисленных следах хищных животных и обнаруженных костях. Один из поисковиков подтвердил, что в этих лесах регулярно отмечается высокая активность зверей. Кроме того, запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может свидетельствовать о появлении новых важных деталей в деле об исчезновении семьи Усольцевых.

