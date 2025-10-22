Пропавшая семья Усольцевых могла укрыться в пещере, но шанс выжить минимальный

Шанс, что семья Усольцевых могла укрыться в пещере и выжить, есть, но крайне мал. Однако история знает множество случаев спасения, когда казалось, что шансов вообще нет. Об этом заявил «Абзацу» председатель исполкома Союза спасателей, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

В данном случае ситуацию усложняет состав группы — отец, мать и ребёнок — и отсутствие подготовки к суровым условиям гор.

«Допускаются всевозможные варианты выживания человека. Мы имеем в истории случаи выживания в самых сложных ситуациях. Но есть одно но: [в случае семьи Усольцевых] есть отец, мать и ребёнок. И мне кажется, они абсолютно не были готовы к выживанию», — считает спасатель.

По словам эксперта, теоретически выживание в пещере возможно, но сейчас холодно, ночами уже мороз, лежит снег, необходимы вода и еда. При этом оценивать шансы Усольцевых выжить он не взялся.

«Это может быть один шанс на миллион, а может – один на триллион», — заключил Щетинин.