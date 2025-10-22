Сектор Газа
22 октября, 05:41

Волонтёры проверили каждый охотничий домик в районе пропажи Усольцевых и пришли к одной версии

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Операция добровольцев по поиску семьи Усольцевых не принесла результатов: как сообщает SHOT, волонтёры тщательно обследовали все известные охотничьи зимовья и арендуемые дома в районе пропажи людей, однако никаких следов пропавших обнаружено не было.

На данный момент эксперты склоняются к наиболее трагической версии — семья и их питомец погибли в результате несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых после 24 дней пребывания в горах, где температура уже достигает минус 15 градусов, а осадки усиливаются, практически отсутствуют, если у них не было надёжного убежища. Единственной надеждой остается предположение, что они смогли найти и обустроить какую-либо пещеру для обогрева.

Напомним, что 28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и старый 11-летний корги отправились в поход. Последнее достоверное наблюдение фиксировало их движение в сторону горы Буратинка, расположенной в Партизанском районе — местности, характеризующейся скалистыми участками, густыми лесными массивами и резкими перепадами высот.

Ранее сообщалось, что волонтёры, продолжающие поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, обнаружили в районе предполагаемого исчезновения многочисленные следы хищных животных и их кости. Один из участников поисковой операции подтвердил, что поисковики регулярно сталкиваются с активностью дикой природы в этих лесах. Кроме того, отмечалось, что запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может указывать на появление новых важных деталей в деле об исчезновении Усольцевых.

