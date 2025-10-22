Волонтёры проверили каждый охотничий домик в районе пропажи Усольцевых и пришли к одной версии

Операция добровольцев по поиску семьи Усольцевых не принесла результатов: как сообщает SHOT, волонтёры тщательно обследовали все известные охотничьи зимовья и арендуемые дома в районе пропажи людей, однако никаких следов пропавших обнаружено не было.

На данный момент эксперты склоняются к наиболее трагической версии — семья и их питомец погибли в результате несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых после 24 дней пребывания в горах, где температура уже достигает минус 15 градусов, а осадки усиливаются, практически отсутствуют, если у них не было надёжного убежища. Единственной надеждой остается предположение, что они смогли найти и обустроить какую-либо пещеру для обогрева.

Напомним, что 28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и старый 11-летний корги отправились в поход. Последнее достоверное наблюдение фиксировало их движение в сторону горы Буратинка, расположенной в Партизанском районе — местности, характеризующейся скалистыми участками, густыми лесными массивами и резкими перепадами высот.