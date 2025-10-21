Гид сообщил о смертельной ловушке, в которую могла попасть семья Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае могло произойти из-за падения в один из многочисленных провалов или ошибки при движении по тайге. Об этом аif.ru сообщил туристический гид Алексей Исиченко. Он сравнил по размерам территорию в Партизанском районе, где пропала семья Усольцевых, с Москвой.

«Моя версия о том, что произошло с Усольцевыми, не изменилась. Думаю, они упали в один из провалов, которых там тысячи, либо сбились с маршрута и ушли в тайгу. Представьте, огромная гора, а с неё во все стороны такие ложбинки формируются, ложки, где талая вода и снега пробивают себе путь, ручьи потом впадают в реки. И таких ложков десятки, десятки и десятки. Легко можно забрести куда-то, остаться в каком-то месте, замерзнуть», — сказал он.

Место исчезновения семьи чрезвычайно обширное — «образно говоря, больше Москвы». В лесах района протекают реки Мина и Мана, а дальше тянется бескрайняя тайга с возвышенностями из камней и скал. По словам Исиченко, даже опытный походник при плохой погоде, тумане или снегопаде может допустить роковую ошибку, свернув не туда и угодив в глубокий лог или распадок, удалённый от привычных маршрутов.