«Не мог заблудиться»: Семья Усольцевых жива и выбралась из тайги, сын привёл веский довод
Сын Ирины Усольцевой заявил, что пропавшая семья жива и выбралась из тайги
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Усольцевы не могли погибнуть или заблудиться в тайге в Красноярском крае, так как глава семейства Сергей был опытным походником и обязательно оставил бы следы по маршруту движения. Таким мнением поделился с порталом ngs24.ru сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов. Он по-прежнему верит, что его близкие живы.
«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова «совсем», вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таёжник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — сказал Даниил.
Он напомнил, что все походники знают простое правило — если заблудился, то оставляй по пути отметки, чтобы тебя быстрее нашли. Даниил рассказал, что Сергей всегда учил его ходить в походы и выживать в сложных условиях, поэтому невозможно, чтобы Усольцевы вот так бесследно исчезли на несложной туристической тропе. Молодой человек заверил, что не знает, куда и зачем могли сбежать его родители. Он добавил, что сейчас в Сети его обвиняют в попытке скрыть правду о побеге Усольцевых. По его словам, он и сам не понимает, где на данный момент его близкие, но они точно живы.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в начале октября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Позже в машине семьи нашли тайник с 600 тыс. рублей. Автомобиль был припаркован у дороги, откуда Усольцевы ушли к скале и больше не вернулись.
