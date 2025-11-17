«Не мог заблудиться»: Семья Усольцевых жива и выбралась из тайги, сын привёл веский довод

Усольцевы не могли погибнуть или заблудиться в тайге в Красноярском крае, так как глава семейства Сергей был опытным походником и обязательно оставил бы следы по маршруту движения. Таким мнением поделился с порталом ngs24.ru сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов. Он по-прежнему верит, что его близкие живы.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова «совсем», вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таёжник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — сказал Даниил.

Он напомнил, что все походники знают простое правило — если заблудился, то оставляй по пути отметки, чтобы тебя быстрее нашли. Даниил рассказал, что Сергей всегда учил его ходить в походы и выживать в сложных условиях, поэтому невозможно, чтобы Усольцевы вот так бесследно исчезли на несложной туристической тропе. Молодой человек заверил, что не знает, куда и зачем могли сбежать его родители. Он добавил, что сейчас в Сети его обвиняют в попытке скрыть правду о побеге Усольцевых. По его словам, он и сам не понимает, где на данный момент его близкие, но они точно живы.