В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, которые исчезли в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода, нашли 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«При осмотре машины Усольцева под рулём под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — сообщил представитель правоохранительных органов, слова которого приводит ТАСС.
Также источник уточнил, что глава семьи был бизнесменом. Он руководил заводом по производству порошковой краски.
Ранее Life.ru сообщал, что у пропавшего Усольцева нашёлся американский наследник. Выяснилось, что сын бизнесмена Матвей Усольцев, рождённый в 2008 году, в настоящее время проживает в США под другим именем и фамилией.
Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой бесследно пропала в начале октября в районе Манской петли Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.
