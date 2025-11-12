Россия и США
12 ноября, 00:57

В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, которые исчезли в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода, нашли 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«При осмотре машины Усольцева под рулём под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — сообщил представитель правоохранительных органов, слова которого приводит ТАСС.

Также источник уточнил, что глава семьи был бизнесменом. Он руководил заводом по производству порошковой краски.

Ранее Life.ru сообщал, что у пропавшего Усольцева нашёлся американский наследник. Выяснилось, что сын бизнесмена Матвей Усольцев, рождённый в 2008 году, в настоящее время проживает в США под другим именем и фамилией.

Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой бесследно пропала в начале октября в районе Манской петли Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
