В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, которые исчезли в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода, нашли 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«При осмотре машины Усольцева под рулём под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — сообщил представитель правоохранительных органов, слова которого приводит ТАСС.

Также источник уточнил, что глава семьи был бизнесменом. Он руководил заводом по производству порошковой краски.

Ранее Life.ru сообщал, что у пропавшего Усольцева нашёлся американский наследник. Выяснилось, что сын бизнесмена Матвей Усольцев, рождённый в 2008 году, в настоящее время проживает в США под другим именем и фамилией.